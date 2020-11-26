Сотни могил выкопали в Турции на фоне третьей волны COVID-19

Анкара, 26 ноября. Руководство кладбищ Турции ускорило подготовку новых могил в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом, сообщает издание Daily Sabah.

Ранее министерство здравоохранения страны обнародовало статистику заражений COVID-19. Количество заболевших в день достигло 28 351. Большая часть из них пришлась на Стамбул и Анкару. По оценке экспертов, на республику надвигается третья волна пандемии.

На фоне этого управление столичного кладбища Ортакей решило ускорить подготовку нескольких сотен могил. Более того, для умерших от коронавируса выделили отдельный участок земли.

Администрация ввела определенные правила погребения скончавшихся от инфекции. На прощальную церемонию допускают только близких родственников. Само захоронение проводится без их участия.

Федеральное агентство новостей сообщало, что власти турецкого Эрзурума решили подготовить 800 могил для погребения жертв коронавируса.