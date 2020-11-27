Приезжий из Кемерова застрелил жену из охотничьего ружья в Калининграде

Калининград, 26 ноября. Стрельба произошла в одном из домов в Калининграде. Мужчина выстрелил в жену на глазах у детей, после чего совершил самоубийство.

Инцидент произошел в доме на улице Чернышевского, недалеко от перекрестка с Каштановой аллеей. Как сообщает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах, женщина погибла из-за огнестрельного ранения. Выстрел был произведен из охотничьего ружья. Мотивы убийства на данный момент неизвестны. Сейчас на месте преступления работают полицейские.

Похожий случай произошел в Иркутской области, где местный житель застрелил несовершеннолетнюю девочку и ранил ее брата. Причиной стало шумное поведение детей во дворе дома.