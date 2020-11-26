Спецпосланник ООН назвала «хрупкой» текущую ситуацию в Ливии

Триполи, 26 ноября. Исполняющая обязанности главы миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Стефани Уильямс по итогам второго раунда Форума политического диалога заявила, что ситуация в стране остается «хрупкой и опасной».

В четверг завершились онлайн-консультации участников политических переговоров. Выступая на заключительном заседании, американский дипломат объявила о необходимости предпринять практические шаги для продвижения политического процесса из-за продолжающегося ухудшения уровня жизни местного населения. Она напомнила, что, по данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются по крайней мере 1,3 миллиона ливийцев.

Так Уильямс ответила на озабоченность делегатов в связи с предложением устроить цифровое голосование за кандидатов на посты в единое переходное правительство. Глава МООНПЛ отметила, что организация гарантирует «прозрачность и конфиденциальность» избирательного процесса, и подчеркнула, что члены Совместного военного комитета «5+5» ждут успеха от политических встреч.

Ранее председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех заявил, что процессу создания новых органов исполнительной власти препятствовали сами участники форума. По словам спикера, заседания сорвали личности, которым не выгодно перемирие в североафриканском государстве.

Федеральное агентство новостей сообщало, что в тунисском форуме участвовали члены запрещенной на территории РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1. Глава Высшего совета шейхов и старейшин Ливии Мухаммад аль-Мисбахи подтвердил, что они пытались повлиять на итоги встреч.

1 Организация запрещена на территории РФ.