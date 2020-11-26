Юбилейный гумконвой из России торжественно встретили в Луганске

В Луганск прибыл юбилейный, сотый по счету гуманитарный конвой из России. Жители ЛНР получили долгожданный подарок — современный сканер для проведения МРТ, который установят в детской больнице республики.

София Сергеевна, ее появление на данном перекрестке для всех жителей Луганска сигнализирует о том, что в этот день в республику прибывает очередной гуманитарный коновой МЧС РФ. Вот уже в сотый раз она приходит сюда, чтобы поприветствовать водителей «Белых Камазов», которые везут в республику важный груз.

«Первый самый приходил 22 августа, и он проходил через автовокзал и напрямую на стадион, там выгружался. И было 50 машин колонна. И все жители из домов выходили и низко кланялись. Неожиданно это было. У меня душа болит за эти конвои, и я благодарю их и не могу пропустить. В любую погоду я должна идти», — рассказывает София Сергеевна.

За шесть лет с августа 2014 года спасатели МЧС РФ привезли в республику порядка 50 тысяч тонн гуманитарной помощи: в том числе 42 тысячи тонн продуктов, детское питание, медикаменты, медицинское оборудование и многое другое, так необходимое жителям Донбасса.

«В общей сложности за шесть лет гуманитарными конвоями доставлено около 50 тысяч тонн гуманитарных грузов. Хочется выразить очень большую благодарность российскому народу и руководству России за оказанную гуманитарную помощь», — благодарит глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

Юбилейный сотый гумконвой сегодня привез в Луганск особый долгожданный подарок — современный сканер для проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ), в котором так нуждалась главная детская больница республики, а также препараты для онкобольных и пациентов с почечной недостаточностью, кардиостимуляторы и суставы для эндопротезирования. Этот груз, как и все предыдущие, в очередной раз спасает чьи-то жизни.

«Сегодня не просто сотый, юбилейный, гуманитарный конвой, а конвой, в котором прибыл долгожданный МРТ для нашей республиканской детской клинической больницы. Это аппарат высокотехнологичный, который позволит диагностировать патологию не только детскому, но и взрослому населению Республики. Я хочу со словами благодарности обратиться к Российской Федерации, потому что, благодаря гуманитарным конвоям, сотню раз выжило наше население, и в сотый раз Российская Федерация доказывает, что мы братья. Благодаря им, мы развиваемся, спасаем наше население, обеспечиваем медицинской помощью», — подчеркнул министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

Слова благодарности спасателям, привозящим гуманитарные грузы в республику, говорились неоднократно. В этот раз к ним обратился глава ЛНР Леонид Пасечник. За организацию и доставку гуманитарной помощи, неравнодушие к судьбам жителей Донбасса и участие в восстановлении ЛНР Пасечник вручил спасателям почетные знаки «От благодарного народа Донбасса» и памятные знаки «75 лет Победы».

«Я хочу поблагодарить вас, и в вашем лице руководство Российской Федерации, всех жителей России за ту неоценимую помощь, которую вы оказываете нам вот уже на протяжении шести лет», — сказал глава ЛНР перед церемонией награждения.

Несмотря на сто встреченных гумконвоев, София Сергеевна обещает и дальше приветствовать каждый приходящий. Ведь именно «Белые Камазы» стали символом веры и надежды для жителей Донбасса в 2014 году, и продолжают ими оставаться и сейчас.