Тело российского военного найдено в Армении

Ереван, 26 ноября. Труп российского военнослужащего обнаружен в Армении вне зоны ответственности воинской части. Следов насильственной смерти выявлено не было.

Правоохранительными органами совместно с комиссией командования базы Южного военного округа возбуждено расследование инцидента. Известно, что погибший служил на контрактной основе.

«Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено сослуживцем по месту проживания вне территории воинской части», — уточнили в пресс-службе ЮВО.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств случившегося, пишет RT.