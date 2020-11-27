Глава ГИБДД разъяснил правила наказания за разговоры по телефону за рулем

Москва, 26 ноября. Факт использования мобильного телефона во время управления автомобилем будет устанавливаться по десяти фотографиям. Об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

Выявление нарушителей будет происходить с помощью модуля, установленного в камеры фото- и видеофиксации «Стрелка-360». Система может принять за мобильный телефон любой предмет, который будет находиться в руках водителя. Именно поэтому было разработано правило десяти фотографий.

Система будет делать десять высококачественных снимков для избежания возможных ошибок. Модуль уже внедрили в восемь средств фиксации. Вместе с этим штрафы будут выписываться за отказ использовать ремни безопасности.

МВД РФ отказалось увеличивать число вопросов в теоретической части экзамена на получение водительских прав. Теоретический экзамен будет проходить без изменений.