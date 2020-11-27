МИД РФ: Twitter, Facebook и Instagram сознательно цензурируют российские СМИ

Москва, 26 ноября. Мария Захарова обвинила социальные сети в необъективности и содействии властям США.

По мнению официального представителя МИД РФ, основные медиагиганты ограничивают право на свободный доступ к информации. Напомним, что 6 октября Instagram, принадлежащий Facebook, стал ставить пометки на некоторые российские СМИ. В частности, маркировке подвергся профиль телеканала RT.

Администрация Instagram объяснила, что таким образом будут отмечены СМИ, которые находятся под редакционным контролем государства. Захарова назвала подобную политику «желанием действовать в унисон с подходами официального Вашингтона».

«Любые действия по модерации онлайн-контента должны быть транспарентными, не должны ограничивать доступ к какому-либо источнику информации на основании его политических или иных убеждений, а также прочих характеристик, которые могут повлечь за собой дискриминирующее отношение», – сказала дипломат.

Ранее Twitter пометил некоторые публикации Трампа как содержащие недостоверную информацию, сообщает ФАН.