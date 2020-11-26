Пожар в стамбульской многоэтажке выгнал сотни людей на улицу

Стамбул, 26 ноября. Сотни жителей многоэтажного дома эвакуировали вследствие пожара, передает издание Haberturk.

Инцидент произошел в районе Эсеньюрт. В два часа ночи граждане заметили огонь из окна жилого здания. Очевидцы вызвали пожарную бригаду, которая попросила всех покинуть опасный объект.

Возгорание произошло на 12 этаже. На данный момент информации о пострадавших или жертвах нет. Однако сотням жителей пришлось эвакуироваться и ждать на улице. Причину возгорания сейчас расследуют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Стамбуле загорелся отель с иностранными туристами. Предположительно причиной возгорания стал неисправный электрический щиток, который находился на втором этаже гостиницы.