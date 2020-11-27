Путин взял под личный контроль ситуацию в Усолье-Сибирском

Саров, 26 ноября. Президент РФ Владимир Путин потребовал отчитаться, как идет работа по устранению последствий ЧС в Усолье-Сибирском, сообщает пресс-служба Кремля.

В четверг глава государства на площадке Российского федерального ядерного центра в Сарове в режиме видеоконференции провел совещание о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории Усолье-Сибирского. Путин потребовал отчета о том, как сейчас идет работа, а также какие еще дополнительные меры необходимо принять. По его словам, ситуацию там нужно держать под постоянным личным контролем.

«И намерен и сам то же самое делать», — подчеркнул президент.

По словам президента, ответственные органы «не должны ограничиваться только обеззараживанием территории Усолья-Сибирского». Госкорпорация «Росатом», добавил президент, планирует создать современный экологический производственно-промышленный комплекс с современными предприятиями и высокой зарплатой для их работников.

Оценивая ситуацию в Усолье-Сибирском, президент добавил, что удалось «локализованы и ликвидированы самые опасные объекты». При ликвидации последствий удалось предотвратить «расползание токсичного пятна, попадания химикатов в водные артерии». В обратном случае, подчеркнул президент, «последствия могли бы быть непредсказуемыми».

«По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы», — заявил глава государства.

Производственное объединение «Усольехимпром», выпускавшее различные химические вещества, являлось градообразующим предприятием для Усолья-Сибирского с 1936 года. В 2010 году производственные мощности были остановлены, а в 2017 году завод был признан банкротом, так и не исполнив свои обязательства по ликвидации накопленного вреда. На территории предприятия, площадь которого составляет 610 гектаров, химикатами пропитаны почва, грунтовые и подземные воды. На территории Усолья-Сибирского введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.