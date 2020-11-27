Киевская делегация устроила скандал на заседании ТКГ по Донбассу

Луганск, 26 ноября. Украинская сторона сорвала заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил представитель ЛНР Родион Мирошник.

Участник переговоров отметил в Telegram-канале, что инициатором скандала стал глава киевской делегации Леонид Кравчук. Украинский политик отказался рассматривать план представителей ЛДНР по разрешению ситуации в Донбассе. Мирошник выразил мнение, что заявление Киева может быть воспринято как попытка выхода из Минских соглашений.

Федеральное агентство новостей писало о реакции украинского журналиста Сергея Гармаша на переговоры по Донбассу. По его мнению, прошедшее заседание контактной группы стало одним из самых ожесточенных.