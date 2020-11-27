Жительница Феодосии подожгла кафе из-за плохого сервиса и конфликта

Феодосия, 26 ноября. Сотрудники полиции задержали 37-летнюю жительницу Феодосии. Она подозревается в поджоге кафе на почве мести.

Стражи порядка выяснили, что за несколько лет до преступления женщина отдыхала с друзьями в одном из городских кафе. Она вместе со своими товарищами поссорилась с персоналом заведения. Посетителей не устроило качество сервиса, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Недавно, будучи пьяной, она проходила мимо этого кафе и вспомнила давний конфликт. Из мести она подожгла висевшие снаружи заведения шторы. По расчету подозреваемой, дождь не позволит пожару разгореться — она надеялась на небольшой урон. Совершив злодеяние, горожанка уехала на такси. Чуть позже она узнала, что помещению кафе был нанесен серьезный ущерб.

За умышленное повреждение имущества путем поджога ей грозит до пяти лет лишения свободы.