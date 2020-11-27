Дети Галкина и Пугачевой организовали для родителей выставку картин

Москва, 26 ноября. Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроили в семейном замке выставку свои картин. Художницей выступила Лиза, а организационными моментами занимался Гарри.

Галкин поделился видео, снятым супругой, в своем Instagram-аккаунте. Гарри, как ответственный за маркетинговую кампанию, развесил по дому объявления о выставке картин знаменитой художницы. Родители откликнулись на приглашение и посетили светское мероприятие.

Как заметила Примадонна, стиль художницы изменился по сравнению с предыдущими работами. В основном на ее картинах были нарисованы представители мира животных. В конце выставки Гарри предложил «бесплатно купить» один из экспонатов, чем сильно развеселил фанатов.

«Сентиментальные реки заливают матушку-Русь и окропляют кисельные берега Милоты и Няшности!»; «Молодцы детки, всегда восхищаюсь их многогранными талантами»; «Я бы «бесплатно купила» у Лизы пару картин»; «Какое чудо ваши дети! Всегда заряд положительных эмоций», — оставили комментарии пользователи соцсети.

Галкин ранее поделился еще одним очаровательным видео с детьми. Он отрепетировал с двойняшками Новый год, сообщило Федеральное агентство новостей.