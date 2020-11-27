Экс-офицеру ФСБ дали условный срок за похищение ковров

Москва, 26 ноября. Бывший офицер ФСБ России майор Сергей Ренкас получил условный срок за хищение ковров ручной работы на 6,4 млн рублей.

В четверг судья 235 Гарнизонного военного суда огласил приговор по делу Ренкаса и его сообщника Виктора Ковтонюка. Их признали виновными по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ренкаса приговорили к четырем годам колонии условно. Ему также придется выплатить штраф 300 тыс. рублей, Ковтонюку дали три года условно и штраф 200 тыс. рублей.

В 2018 году майор Ренкас и Ковтонюк предложили представителю ДРОО «Союз дагестанских ремесленников» поставить в приемную ФСБ РФ натуральные ковры ручной работы. Бизнесмен, по данным «Коммерсанта» свою часть сделки выполнил и передал ковры на 6,5 млн рублей. Ренкас и Ковтонюк обещали отдать деньги не сразу — в мае. И только в том случае, если ковры подойдут под обстановку. Бизнесмен из Дагестана денег так и не увидел и написал заявление в военное следственное управление СК РФ по Москве.