Власти Сирии отремонтировали 147 школ в провинции Деръа

Деръа, 26 ноября. Сирийские специалисты завершили ремонт 147 школ в провинции Деръа, которые пострадали от действий террористов и боевиков незаконных вооруженных формирований. Информацию об этом приводит агентство SANA.

#صور || #سانا

تأهيل 147 مدرسة متضررة جراء الإرهـ.ـاب في درعا ووضعها في خدمة العملية التعليمية .

تصوير : #ضياء_الدين_سعيد

المزيد من التفاصيل على الرابط التالي : https://t.co/gQZ572Uzqt pic.twitter.com/INos0n5jbN — سانا عاجل (@SanaAjel) November 26, 2020

Представители местной администрации отметили, что правительством Сирии было выделено более 437 миллионов сирийских фунтов на восстановление учебных заведений в провинции Деръа. Большая часть запланированных на 2020 год работ уже завершена.

Начальник отдела строительства департамента образования провинции Деръа Ради аль-Лауни сообщил, что к концу года власти хотят завершить ремонт еще 36 школ.

«В них уже идет частичный ремонт, включающий в себя установку окон, дверей и стекол. Кроме этого, сейчас мы обсуждаем восстановление еще 12 школ при участии некоммерческих гуманитарных организаций», — сказал он.

Сегодня в Деръа полноценно функционируют 747 из 953 школ. Остальные нуждаются в ремонте, поскольку были серьезно повреждены пока эти территории контролировались боевиками вооруженных группировок, таких как «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ислам», «Фейлак ар-Рахман».

Активная борьба с ними в провинции началась в 2018 году. В результате операции сирийских военных «Базальт» большая часть непримиримых боевиков была ликвидирована. А те, кто готов был сложить оружие — отправились в Идлибскую зону деэскалации.