Волочкова показала шпагат с изюминкой и отключила комментарии к фото

Москва, 26 ноября. Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова, известная своими эпатажными выходками, опубликовала в социальных сетях новый необычный пост. В своем аккаунте артистка выложила фотографию, на которой предстала перед фанатами в привычной для себя позиции — на поперечном шпагате. Однако на этот раз упражнение отличалось небольшой изюминкой, которую Волочкова добавила, чтобы подчеркнуть сложность его выполнения.

Напомним, что ранее Анастасия Волочкова сообщила, что приняла решение устроить себе небольшой отпуск на берегу Индийского океана. Артистка отдыхает на одном из курортов, расположенном на Мальдивских островах. Она призналась, что сбежала туда из-за неприятных погодных условий, которые установились в России.

В среду, 25 ноября, балерина выложила новый пост, в котором показала, как отдыхает на Мальдивах. На фотографии, которая появилась в социальной сети, можно увидеть шпагат в исполнении Анастасии Волочковой. Она выполнила это сложное упражнение прямо на пляже.

Подписчики могли заметить, что на этот раз Волочкова села на шпагат с изюминкой, надев на ноги ласты. Артистка обратила внимание, что благодаря этому спортивную инвентарю ее шпагат стал еще длиннее.

Фанатам Волочковой понравился ее новый снимок с отдыха, они лайкнули пост более восьми тысяч раз. Однако подписчики не смогли задавать балерине интересующие их вопросы и похвалить за подтянутую форму, поскольку комментарии к посту были отключены.

Ранее поклонники Волочковой не оставили без внимания загадочные сизые пятна, которые можно было заметить на коже артистки.