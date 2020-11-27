Украина получает от трудовых мигрантов больше, чем от кредиторов Запада

Киев, 26 ноября. Губительность требований МВФ и вклад в экономику Украины трудовых мигрантов отметила экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Сотрудничество с зарубежными кредиторами не имеет большого смысла для страны, уверяет юрист. Требования Международного валютного фонда разрушительны для Украины, но власти продолжают им следовать, несмотря на отсутствие должных результатов. От 12 до 15 миллиардов долларов получила страна от трудовых мигрантов в прошлом году, при этом МВФ предоставил Украине лишь 2 миллиарда.

«Сотрудничество с МВФ, которое «дает <...> молочные реки и кисельные берега — это абсолютная и очевидная ложь», — заявила Лукаш.

Таким образом, зависимость от фонда создана лишь искусственно, однако она является губительной для Украины, которую таким способом пытаются «ограбить», подытожила экс-министр.

Новый кредит от Международного валютного фонда украинские власти не получат в текущем году. Причины отсутствия соглашения называет Федеральное агентство новостей.