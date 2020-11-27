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Депутат Госдумы РФ предложил сделать второе высшее образование бесплатным

Депутат Госдумы РФ предложил сделать второе высшее образование бесплатным

Москва, 26 ноября. Возможность введения права на получение бесплатного второго высшего образования является справедливой, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Каждый человек имеет право не платить деньги за получение образования в вузе в условиях сложной экономической ситуации в стране. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров, сообщает телеканал «360». Он уверен, что из-за кризисной ситуации в стране многие люди будут менять работу.

«Именно поэтому они крайне нуждаются в поддержке. Сегодня каждый человек имеет право получить от государства услугу в виде высшего образования. Если по какой-то причине человек не воспользовался правом на бесплатное высшее образование и пошел в платное, то это не повод лишать его бесплатного», — уверен он.

Депутат считает, что такой инициативой он восстановит справедливость в стране. Кроме того, Федоров не исключил, что в случае принятия данного закона на второе высшее образование пойдет мало людей из-за его сложности.

Согласно новому приказу Министерства культуры РФ, ряд занятий в творческих вузах и колледжах столицы будет проходить в дистанционном формате до 15 января.

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