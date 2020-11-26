На Сомали обрушился самый мощный в истории циклон

Сомали оказалась под влиянием сильнейшего циклона «Гати» — самого мощного в странах Африканского Рога за всю историю наблюдений с момента появления спутниковых данных.

Начиная с 22 ноября 2020 года на северо-востоке государства, в районе Пунтленда, в течение двух дней шел дождь. Скорость ветра составляла около 170 км/ч. Информацию об этом приводит агентство «Томсон Рейтер».

По данным ООН, из-за этого циклона в общей сложности погибли восемь человек и не менее 180 тысяч пострадали. Под воздействием стихии оказались свыше десяти городов и деревень, а посевы и пастбища страны были затоплены. По данным NASA, в городе Босасо за сутки выпало 12,8 см осадков.

Проливные дожди, сильные ветры и ливни стали причиной мощных паводков, разрушивших много зданий и инфраструктурных объектов.

Как сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, с тех пор «Гати» ослаб и переместился в Аденский залив.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в последние дня от силы стихии пострадала не только Африка. 26 ноября на Индию обрушился циклон «Нивар», также спровоцировавший наводнение в городе Ченнаи. В юго-восточной части страны были эвакуированы около 100 тысяч жителей.