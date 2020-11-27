Тайник с боеприпасами найден в подвале Академии аграрных наук в Киеве

Киев, 26 ноября. Тайник с оружием и боеприпасами обнаружен вблизи административных зданий органов в центре Киева. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Находка сделана в здании Академии аграрных наук Украины. Оружие, боеприпасы и взрывчатки хранились в подвальных помещениях. Рядом с академией расположены административные здания органов исполнительной власти.

В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили четыре РПГ, два автомата, около 40 гранат РГД-5 и Ф-1. Там же находились несколько пистолетов, два артиллерийских снаряда и патроны к автомату. В настоящее время обыски продолжаются.

Московские правоохранители ранее возбудили уголовное дело о хранении оружия против экс-депутата Верховной рады Олега Маркова. Из его квартиры были изъяты пистолет Макарова и магазин с тремя патронами.