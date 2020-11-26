Словесная перепалка закончилась убийством в курортном Измире

Измир, 26 ноября. Драка между родственниками в Турции завершилась убийством, пишет издание En Son Haber.

Потасовка случилась на лестничной площадке жилого дома в районе Бука курортного города Измир. Молодой человек Толга Т. приехал из Антальи, чтобы навестить маму. На пути ему встретился 70-летний дедушка Яшар Г. Между родственниками завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку.

Пожилой мужчина не стал терпеть оскорбительные высказывания со стороны внука, вернулся в дом за пистолетом и расстрелял оппонента. Очевидцы инцидента вызвали экстренные службы: полицию и медиков.

Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего с огнестрельным ранением, однако молодой человек скончался в больнице. Яшара Г. поймали местные жители и передали в руки сотрудникам правоохранительных органов. В отношении пожилого мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что турок случайно застрелил друга во время демонстрации купленного ружья.