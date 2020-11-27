Дочь Меладзе не может прийти в себя после расставания с бойфрендом

Москва, 26 ноября. Дочь Валерия Меладзе Инга рассталась с бойфрендом через несколько месяцев после развода. Она не может справиться с депрессией из-за полного краха личной жизни.

Несмотря на свою красоту, дочь знаменитости все никак не может найти вторую половинку. В прошлом году она пережила тяжелый развод с мужем-марокканцем, с которым в общей сложности прожила 12 лет. Вскоре после разрыва она нашла утешение в новом возлюбленном, креативном директоре студии дизайна N3 Design Денисе Давыдове. Еще в середине осени у влюбленных было все хорошо, пока вдруг Инга не объявила о расставании.

«Наши отношения с Денисом были публичными, поэтому, наверное, было бы неестественно не отметить их конец», — огорошила поклонников дочь Меладзе.

Она призналась, что сейчас находится в «эмоциональной яме» и как никогда нуждается в поддержке. Друзья и близкие помогают Инге вернуться к жизни после очередного разочарования. Фанаты тоже подбодрили девушку, напомнив, что после черной полосы всегда идет взлетная.

Тем временем жена Валерия Меладзе поделилась зимним видео, представ перед поклонниками без макияжа, сообщило Федеральное агентство новостей.