Депутат Госдумы сделал заявление об индексации пенсии работающих россиян

Пенсии работающих пенсионеров должны индексироваться. Об этом в комментарии ФАН заявил депутат Государственной думы Василий Власов.

В январе в России пройдет индексация страховой пенсии по старости. В сравнении с прошлым годом выплаты подрастут на несколько процентов и будут превышать ожидаемую инфляцию. Пенсионный фонд РФ обнадеживает заявлениями о том, что в течение нескольких лет выплаты пожилым россиянам будут увеличиваться. В министерстве труда РФ сообщили, что размер пенсий действительно увеличат, однако индексация не коснется работающих граждан. Закон об отмене индексации пенсий пенсионеров, осуществляющих трудовую деятельность, был подписан властями страны в 2015 году. С тех пор Госдума и Правительство РФ не перестают вести дискуссии о правильности такого решения. Финансовые потери, связанные с мировым экономическим кризисом в период пандемии, коснулись всех, в том числе и пенсионеров, которые продолжают работать.

Депутат Государственной думы, член фракции ЛДПР Василий Власов в беседе с ФАН отметил, что работающие пенсионеры получают невысокую заработную плату, поэтому им тоже необходима ежегодная индексация пенсии.

«Мы считаем, что пенсии работающих россиян также должны индексироваться. Это одна из главных позиций нашей партии. За свою трудовую деятельность пенсионеры получают не самую высокую зарплату. Получается, что, таким образом, мы с одной стороны не предоставляем людям возможности нормально работать или наоборот заставляем их не работать», — уверен политик.

Василий Максимович признался, что не поддерживает данную позицию, так как лишать работающих пенсионеров индексации в корне неправильно

«Одна из поправок в Конституции касалась именно того, что пенсия должна индексироваться каждый год. На международном референдуме большинство граждан и депутатов Госдумы поддержали эти поправки. В изменениях не прописано правило, согласно которому одним можно индексировать выплаты, а другим — нет. Указано — всем, раз в год. Исходя из этого, трудящимся пенсионерам тоже нужно индексировать пенсию», — резюмировал депутат.

Несколько дней назад Владимир Жириновский выразил мнение, что в скором времени Пенсионный фонд России будет устранен, а пенсии россиянам будут выплачиваться напрямую из бюджета. А лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в очередной раз выступил с предложением о создании новой пенсионной системы в стране.