Террористы ИГ возвели блокпосты в ливийской Сабрате

Сабрата, 26 ноября. «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) продолжает укреплять позиции в городе.

Ливийцы сообщили, что на подъезде к населенному пункту террористы разместили несколько блокпостов. Других подробностей не приводится.

أنباء عن إقامة العديد من حواجز التفتيش في #صبراتة من قبل إرهابي #داعش. #ليبيا — أمل الجزيري (@AmalAljazere) November 26, 2020

Напомним, в апреле этого года Сабрату захватили бандформирования, лояльные Правительству национального согласия. Боевики освободили из местных тюрем удерживаемых там членов ИГ и «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ). Джихадисты развесили на улицах города черные флаги и устроили массовую казнь мирных жителей, которые поддерживали контртеррористическую операцию ЛНА.

Позже, 28 июня, член Комитета обороны и национальной безопасности Палаты представителей Али Тикбали в Facebook сообщил, что «Исламское государство» вернулось в штаб-квартиру в местном лагере Аль-Бараим.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что террористы ИГ вошли в ливийский Аль-Аджилят.

1 Организация запрещена на территории РФ.