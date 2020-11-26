Виталий Кличко выпустил книгу со своими смешными цитатами

Одиозный украинский политик Виталий Кличко, известный своим «красноречием», выпустил книгу собственных цитат.

Титулованный боксер и мэр столичного Киева, неоднократно становившийся целью насмешек за свою нечленораздельную речь, богатую абсурдными оборотами, оказался способен на самоиронию. Новая иллюстрированная книга, оформленная в подарочном варианте, имеет название «Кто не слышал, тот увидит». Предполагается, что деньги, вырученные с продажи за этот «труд», пойдут на благотворительность.

На презентации нового издания политик отметил, что способен смеяться над собой и любит юмор. В небольшую книгу-гармошку вошли всего 14 «золотых» цитат Кличко. Впрочем, реальный объем странных высказываний государственного деятеля существенно превышает эту цифру, на что часто указывают пользователи социальных сетей и комментаторы новостных изданий.

В книгу вошли цитаты вроде: «У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине», «Хватит шастать без настоятельной потребности», «Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть» и др.

Впрочем, особо стараться для публикации этой книги мэру не пришлось, поскольку пользователи социальных сетей сделали всю работу за него — за время службы на руководящем посту он и так стал «мемом».

Ранее, весной 2020 года, Кличко публично извинился за свои постоянные оговорки и оправдал их усталостью, вызванной круглосуточной работой на благо Киева.

Между тем, ранее в материалах Федерального агентства новостей приводилось мнение экс-премьера Украины Николая Азарова. Там политик отмечал, что бывший боксер смог удержать место мэра только благодаря фальсификации на выборах. При этом он отметил, что за время на руководящем посту Кличко превратил столицу в захолустье.