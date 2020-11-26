Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Определена дата четвертого заседания малой группы Конституционного комитета САР

Определена дата четвертого заседания малой группы Конституционного комитета САР

Женева, 26 ноября. Малая группа Конституционного комитета Сирии (ККС) проведет четвертое заседание с 30 ноября по 4 декабря 2020 года. Об этом рассказали официальные представители пресс-службы ООН, слова которых приводит ТАСС.

Мероприятие пройдет в закрытом режиме. На встрече планируется обсудить национальные основы и принципы, а также шаги по урегулированию ситуации в Сирии. Также определено время проведения пятой сессии — она назначена на январь 2021 года.

Конституционный комитет Сирии был сформирован в январе 2018 года из 150 делегатов. Среди них — представители официальных властей, гражданского общества и так называемой оппозиции. Малая группа ККС проводит встречи с участием 45 делегатов (по 15 человек от каждой группы).

Главной задачей комитета является политическое урегулирование конфликта в Сирии путем переговоров между всеми заинтересованными сторонами. Согласно документу резолюции о создании ККС, итогом его работы станет внесение поправок в конституцию арабской республики и проведение новых выборов под контролем международных наблюдателей.

Представители Сирии неоднократно обращали внимание международного сообщества не недопустимость оказания давления или вмешательства иностранных сил в работу комитета.

«Успех Конституционного комитета зависит от соблюдения основополагающих принципов, которые были согласованы при его создании, в частности, должны быть исключены попытки вмешательства в его работу и навязывания извне временных рамок», — отмечали представители МИД Сирии.

Подобную позицию озвучивал и замглавы МИД РФ Михаил Богданов, отмечая, что сирийский народ должен сам решать свою дальнейшую судьбу.

Новости партнеров