Определена дата четвертого заседания малой группы Конституционного комитета САР

Женева, 26 ноября. Малая группа Конституционного комитета Сирии (ККС) проведет четвертое заседание с 30 ноября по 4 декабря 2020 года. Об этом рассказали официальные представители пресс-службы ООН, слова которых приводит ТАСС.

Мероприятие пройдет в закрытом режиме. На встрече планируется обсудить национальные основы и принципы, а также шаги по урегулированию ситуации в Сирии. Также определено время проведения пятой сессии — она назначена на январь 2021 года.

Конституционный комитет Сирии был сформирован в январе 2018 года из 150 делегатов. Среди них — представители официальных властей, гражданского общества и так называемой оппозиции. Малая группа ККС проводит встречи с участием 45 делегатов (по 15 человек от каждой группы).

Главной задачей комитета является политическое урегулирование конфликта в Сирии путем переговоров между всеми заинтересованными сторонами. Согласно документу резолюции о создании ККС, итогом его работы станет внесение поправок в конституцию арабской республики и проведение новых выборов под контролем международных наблюдателей.

Представители Сирии неоднократно обращали внимание международного сообщества не недопустимость оказания давления или вмешательства иностранных сил в работу комитета.

«Успех Конституционного комитета зависит от соблюдения основополагающих принципов, которые были согласованы при его создании, в частности, должны быть исключены попытки вмешательства в его работу и навязывания извне временных рамок», — отмечали представители МИД Сирии.

Подобную позицию озвучивал и замглавы МИД РФ Михаил Богданов, отмечая, что сирийский народ должен сам решать свою дальнейшую судьбу.