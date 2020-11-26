Ученые обнаружили в теле древней египетской мумии необычный артефакт

Ученые из США обнаружили необычный артефакт внутри мумии, возраст которой составляет около 2000 лет.

По данным издания Journal of the Royal Society Interface, исследователи пришли к решению вскрыть мумию после ряда специальных тестов с применением новейшей техники. Впервые в научной работе такого рода была применена технология полного лазерного сканирования.

Прежде всего специалисты «заглянули» мумию под бинты компьютерным томографом. Вторым этапом стало применение ускорителя синхротронных частиц, ради чего археологическую находку перевезли в Аргоннскую национальную лабораторию. Благодаря этим процедурам американские эксперты смогли узнать подробные данные о содержащихся внутри предметах.

В итоге ученые получили для дальнейшего изучения сразу несколько атрибутов египетского культа, один из которых оказался особенно примечательным — это оказался сделанный из кальцита артефакт размером всего 7 миллиметров. Исследователи полагают, что ими обнаружен амулет, помещенный туда ради «духовной защиты» усопшего.

Также в ходе исследовательских работ выяснилось, что тело в бинтах принадлежит ребенку, возраст которого на момент смерти составлял примерно пять лет. Длина мумии — всего 94 сантиметра.

Данный объект был найден еще в 1910 году во время раскопок некрополя, располагающегося на севере Египта.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало эксклюзивный репортаж из Саккары. В середине ноября там показали публике около сотни недавно найденных саркофагов и позолоченных артефактов.