Активисты BLM собирают полмиллиона для победы своих кандидатов на выборах

Активисты движения Black Lives Matter (BLM) намерены собрать 500 тысяч долларов для поддержки кандидатов от Демократической партии в Сенат США. Они рассчитывают, что заявленная сумма поможет в продвижении Джона Оссоффа и Рафаэля Уорнока на выборах в штате Джорджия.

В настоящее время республиканцы занимают 50 мест в парламенте против 48 мест демократов.

Если кандидат от Демократической партии попадет в верхнюю палату Конгресса, победитель получит возможность проталкивать нужные BLM законодательные инициативы или же саботировать предложения оппонентов путем их блокировки.

Активисты «движения за социальную справедливость» надеются, что в случае утверждения победы Байдена, в первые 100 дней работы его администрации будет принят закон «Дыши» (BREATHE Act).

Данный законопроект предполагает закрытие ряда полицейских управлений, тюрем и центров содержания иммигрантов ради инвестиции средств в альтернативные подходы к общественной безопасности. Инициатива была разработана после гибели чернокожего преступника Джорджа Флойда от рук полицейского. Мужчина умер от удушения в ходе задержания, что впоследствии вылилось в массовые протесты на улицах США.

Между тем, республиканцы все еще надеются сохранить большинство в парламенте. Их главным кандидатом на пост сенатора от Джорджии является Келли Лоуфер.

Сейчас шансы на успех каждого кандидата практически равны, что приводит к ожесточенному сопротивлению сторон. Ранее исполняющая обязанности сенатора Лоуфер указывала на связь своего конкурента со скандально известным пастором Иеремией Райтом, отличившимся противоречивыми высказываниями и взглядами. Эти обвинения ранее попытался опровергнуть знакомый с ним экс-президент США Барак Обама. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.