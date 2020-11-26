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Активисты BLM собирают полмиллиона для победы своих кандидатов на выборах

Активисты BLM собирают полмиллиона для победы своих кандидатов на выборах

Активисты движения Black Lives Matter (BLM) намерены собрать 500 тысяч долларов для поддержки кандидатов от Демократической партии в Сенат США. Они рассчитывают, что заявленная сумма поможет в продвижении Джона Оссоффа и Рафаэля Уорнока на выборах в штате Джорджия.

В настоящее время республиканцы занимают 50 мест в парламенте против 48 мест демократов.

Если кандидат от Демократической партии попадет в верхнюю палату Конгресса, победитель получит возможность проталкивать нужные BLM законодательные инициативы или же саботировать предложения оппонентов путем их блокировки.

Активисты «движения за социальную справедливость» надеются, что в случае утверждения победы Байдена, в первые 100 дней работы его администрации будет принят закон «Дыши» (BREATHE Act).

Данный законопроект предполагает закрытие ряда полицейских управлений, тюрем и центров содержания иммигрантов ради инвестиции средств в альтернативные подходы к общественной безопасности. Инициатива была разработана после гибели чернокожего преступника Джорджа Флойда от рук полицейского. Мужчина умер от удушения в ходе задержания, что впоследствии вылилось в массовые протесты на улицах США.

Между тем, республиканцы все еще надеются сохранить большинство в парламенте. Их главным кандидатом на пост сенатора от Джорджии является Келли Лоуфер.

Сейчас шансы на успех каждого кандидата практически равны, что приводит к ожесточенному сопротивлению сторон. Ранее исполняющая обязанности сенатора Лоуфер указывала на связь своего конкурента со скандально известным пастором Иеремией Райтом, отличившимся противоречивыми высказываниями и взглядами. Эти обвинения ранее попытался опровергнуть знакомый с ним экс-президент США Барак Обама. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

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