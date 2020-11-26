Боевики ПНС устроили перестрелку у офиса главной нефтяной компании Ливии

Триполи, 26 ноября. Жители ливийской столицы сообщили о вооруженном столкновении у штаб-квартиры Национальной нефтяной корпорации.

Как пишет автор новостного Twitter-аккаунта, боевики Правительства национального согласия (ПНС) продолжают нападать на государственные учреждения в Триполи. Очередной инцидент произошел в четверг у здания ННК — банды из состава «МВД» пытались сдержать атаку недовольных задержкой зарплаты террористов. Завязалась перестрелка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о попытке штурма неизвестными штаб-квартиры корпорации. Предполагается, что нападение совершили сотрудники компании, которым тоже не выдают жалование. Нефтяники предупреждали, что, если руководство не организует выплаты, работа на всех объектах прекратится.