ТОП-10 цитат Диего Марадоны: о маме, футболе, наркотиках, Путине и Боге

Диего Марадона был не только величайшим футболистом и запоминающейся, яркой личностью, легендарный спортсмен преуспел еще в одном деле — ораторстве. Его провокационные и точно описывающие действительность цитаты запомнятся миру на многие десятилетия и даже столетия. ФАН собрал самые яркие высказывания выдающегося спортсмена, которые верно передают страстную и бунтарскую натуру Диего Марадоны.

О Владимире Путине

Марадона неоднократно признавался, что глубоко уважает Владимира Путина. Футболист рассказывал, что рядом с портретом кубинского революционера Фиделя Кастро в его доме висит портрет президента РФ. С Кастро Диего познакомился в 1986, он называл кубинца «своим вторым отцом». Путина же именитый аргентинец считал настоящий феноменом — «человеком, который может принести мир многим на этой планете». Футболист поддерживал российского лидера буквально всегда и во всем. В последний раз Марадона высказался о Путине 30 октября 2020 года, выразив доверие президенту в вопросе вакцины от коронавируса.

О чемпионате мира-2026

Мундиаль 2026 года пройдет сразу в трех странах — Мексике, Канаде и США. Диего Марадона был, мягко говоря, не доволен решением FIFA отдать проведение чемпионата этим государствам. Именитый футболист честно признавался, что такой вариант ему не по душе, так как ни одна из этих стран не претендует на высокие места мирового первенства. По мнению Марадоны, Канаде и Соединенным Штатам нужно заниматься совсем иными вещами.

О Лионеле Месси

Нападающего «Барселоны», капитана сборной Аргентины Лионеля Месси очень часто сравнивают с его великим соотечественником — Диего Марадоной. Сам Марадона неоднократно подчеркивал, что его раздражают подобные сравнения, так как нет смысла отождествлять современный футбол с тем, который был 20-30 лет назад. При этом легендарный спортсмен подчеркивал, что Месси наряду с Криштиану Роналду превосходят всех остальных, никто даже не может приблизиться к ним. В интервью Марадона любил отшучиваться от вопросов легендарности футболистов.

О тренерской работе

После завершения карьеры игрока Марадона переквалифицировался в футбольного тренера. Экс-футболист всегда стоял горой за своих подопечных. Например, в конце 1994 года, когда его аргентинская команда «Мандию» проиграла матч, один из владельцев клуба пришел в раздевалку и начал оскорблять игроков. Марадона, не раздумывая, прогнал его и сказал, что только тренеры могут находиться в раздевалке. С октября 2008 года по июль 2010-ый Марадона работал главным тренером аргентинской команды, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года. За время работы в сборной эпатажного тренера не раз штрафовали за резкие высказывания.

О психиатрической больнице

Диего Марадона был частым гостем психиатрических клиник, где проходил лечение от наркотической зависимости, которая парализующе сказывалась на всех сферах жизни легендарного спортсмена. Сам Диего отмечал, что наркотики негативно сказались на его карьере. Он признавался, что, принимая запрещенные вещества, делал одолжение соперникам. Также футболист заявлял, что стыдится перед своими детьми за столь сомнительный пункт в своей биографии.

О «руке Бога»

Марадоне было позволено все, даже забивать голы руками в решающих матчах. 22 июня 1986 года на чемпионате мира Диего пошел на самую хитрую уловку в своей карьере, может быть, даже жизни. В четвертьфинальном матче, где аргентинцы встречались со сборной Англии, Марадона провернул эпохальный мошеннический трюк. Футболист переправил мяч в сетку ворот кулаком, но притворился, что забил по правилам и начал активно праздновать успех. Судьи ошибку хитреца не заметили и засчитали взятие ворот. После скандального матча рефери лишились работы. На послематчевой конференции аргентинец заявил, что мяч был забит «отчасти головой Марадоны, а отчасти «рукой Бога».

О любви к матери

Величественный и хулиганистый Диего никогда не стеснялся признаваться в любви своей матери. Он отмечал, что она — самая необыкновенная женщина в его жизни, которая всегда по-настоящему верила в своего сына. Футболист говорил, что «мама считала его самым лучшим, а он никогда не перечил ей». Ради матушки Диего был готов на все, даже на убийство и завершение карьеры.

О вере в Бога

Марадона был верующим человеком. Футболист признавал, что именно вера помогла ему в свое время побороть наркотическую зависимость. Диего не относил себя к конкретной конфессии: он верил в единого для всех Бога. Марадона заявлял, что обращается к Всевышнему напрямую, а церковь предпочитает обходить стороной.

О себе

Диего разрешал себе абсолютно все: для него не существовало жестких рамок и полных запретов. Футболист честно признавался, что получает удовольствие от жизни.

О смерти

Жизнелюбивый Марадона практически не говорил о смерти, но в одном из интервью футболист обмолвился, что если бы ему подарили еще одну жизнь после смерти, то он захотел бы вновь стать собой. Желание Диего сбылось: в памяти людей он навсегда останется тем самым единственным Марадоной, которому все нипочем.

В начале ноября Диего Марадона был госпитализирован. Ему провели операцию на мозге. 12 ноября после повторного медицинского обследования футболиста выписали. 25 ноября именитый футболист почувствовал себя плохо: у него резко упало давление. В итоге Марадона скончался от сердечного приступа, врачи не смогли его спасти.

Ранее комментатор и телеведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов отметил уникальность Диего Марадоны, который в командном виде спорта мог победить соперника в одиночку.