Турция отправила в Ливию четыре военно-транспортных самолета

Мисурата, 26 ноября. Грузовые самолеты продолжают курсировать между Турцией и северо-западной частью Ливии.

Новостной Twitter-аккаунт в четверг сообщил, что военный самолет 5APOL, принадлежащий группировкам Мисураты, вылетел в направлении Анкары. Кроме того, автор Telegram-канала «Милитарист» со ссылкой на данные FlightRadar24 заявил о прибытии в североафриканскую страну трех военно-транспортных бортов Airbus A400M и одного ливийского Ил-76.

استمرار الجسر الجوي العسكري بين #ميليشيات مصراتة و تركيا



صباح اليوم غادرة طائرة الشحن العسكرية 5APOL التابعة لميليشيات مصراتة من مطار الكلية الجوية #مصراتة إلى #تركيا...



و الأن طائرة الشحن العسكرية التركية Airbus A400M-180 220 من الاجواء الليبية. #ليبيا — وكالة الأنباء الليبية (@LibyanNews_) November 26, 2020

Воздушный мост между Ливией и Турцией начал работу 12 июня этого года. Штаб операции «Вулкан гнева» Правительства национального согласия объяснил, что запуск связан с реализацией соглашения о военном сотрудничестве, заключенного Анкарой и триполитанскими «властями».

Ранее Федеральное агентство новостей подробно рассказывало о контрабанде турецкого вооружения, а также путях переброски сирийских наемников для ПНС Ливии.