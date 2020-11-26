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Ливия

Турция отправила в Ливию четыре военно-транспортных самолета

Турция отправила в Ливию четыре военно-транспортных самолета

Мисурата, 26 ноября. Грузовые самолеты продолжают курсировать между Турцией и северо-западной частью Ливии.

Новостной Twitter-аккаунт в четверг сообщил, что военный самолет 5APOL, принадлежащий группировкам Мисураты, вылетел в направлении Анкары. Кроме того, автор Telegram-канала «Милитарист» со ссылкой на данные FlightRadar24 заявил о прибытии в североафриканскую страну трех военно-транспортных бортов Airbus A400M и одного ливийского Ил-76.

Воздушный мост между Ливией и Турцией начал работу 12 июня этого года. Штаб операции «Вулкан гнева» Правительства национального согласия объяснил, что запуск связан с реализацией соглашения о военном сотрудничестве, заключенного Анкарой и триполитанскими «властями».

Ранее Федеральное агентство новостей подробно рассказывало о контрабанде турецкого вооружения, а также путях переброски сирийских наемников для ПНС Ливии.

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