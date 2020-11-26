Президент Кении отказался от своего аккаунта в Twitter из-за оскорблений

Президент Кении Ухуру Кениата не выдержал давления со стороны пользователей социальных сетей и удалил личную страницу в Twitter. Свое решение политик объяснил нежеланием иметь дело с бранью в свой адрес в Интернете.

По словам главы государства, его поступок не был импульсивным. Дело в том, что президент устал от постоянных оскорблений в Twitter, которые травмируют его настолько, что потом он не может уснуть. Об этом сообщает BBC.

«Я бы предпочел поговорить с женой, поспать, а утром проснуться и пойти на работу», – объяснил свой поступок Ухуру Кениата.

На личном аккаунте кенийского лидера было свыше трех миллионов подписчиков. Впрочем, удаление из социальной сети не стало полной изоляцией от мировой общественности, следящей за политической ситуацией через Интернет. Теперь официальные заявления президента публикуются его администрацией на официальной странице правительства. Сейчас на него подписаны около миллиона человек, хотя теперь, вероятно, это число существенно вырастет.

Как сообщает издание The Star Kenya, аккаунт Кениаты в Twitter прекратил работать еще в марте 2019 года, однако тогда никаких пояснительных заявлений не последовало. Подробности о мотивации данного решения он предоставил только сейчас.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей сообщалось об усилении экономического влияния Китая в Кении. Инвесторы из КНР на протяжении нескольких последних десятилетий планомерно осуществляют экономическую экспансию на африканском континенте.