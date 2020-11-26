Сирийские археологи обнаружили древние артефакты в провинции Эс-Сувейда

Эс-Сувейда, 26 ноября. Департамент древностей Эс-Сувейды завершил сезонные археологические раскопки недалеко от города Канават. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Archaeological discoveries at Siaa’ site in Sweida, Southern Syria https://t.co/h3BR4HzYf1 — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) November 26, 2020

Специалисты Национальной археологической миссии в 2020 году вели работы на участке у подножья Северной террасы и храма Баал-Шамин. Там были обнаружены руины древних лестниц и стены небольших комнат.

Кроме этого, археологи нашли бронзовые и керамические артефакты, а также каменные скульптуры. Ученые считают, что культурные ценности относятся к периоду между I веком до нашей эры и I веком нашей эры.

Глава отдела древностей Эс-Сувейды Нашаат Киван рассказал, что в археологической миссии принимают участие не только профильные специалисты и ученые, но и студенты соответствующей кафедры местного Колледжа искусств.

«Найденные объекты имеют большое культурное значение, поскольку уникальны для данного места. Этот сезон можно считать одним из лучших по итогу работы», — рассказал он.

Раскопки в районе города Канават продолжатся весной 2021 года.

В ноябре сирийские власти рассказали, что реконструкцию одного из главных культурных объектов арабской республики — древней цитадели Алеппо — планируется завершить в начале следующего года. Сейчас специалисты работают над реставрацией стен замка и разрушением тоннелей, вырытых террористами.