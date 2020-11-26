Кравчук вышел из себя на встрече ТКГ по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук не смог удержать себя в руках во время очередного раунда переговоров. Об этом сообщил украинский журналист Сергей Гармаш, комментируя последнюю встречу сторон в рамках этого формата. На своей странице в социальной сети Facebook Гармаш опубликовал пост, в котором подробно рассказал о происходящем на переговорах в ТКГ, а также объяснил, почему представитель Киева таким странным образом отреагировал на результаты встречи.

Сергей Гармаш, который является полноправным участником переговоров, обратил внимание, что в среду было самое жесткое заседание ТКГ, поскольку стороны не пришли к согласию по целому ряду вопросов. Глава украинской делегации Леонид Кравчук настаивал на том, что план урегулирования ситуации в Донбассе, представленный представителями ЛДНР, не может быть рассмотрен.

На встрече Кравчук буквально вышел из себя, доказывая, что ЛНР и ДНР не являются членам ТКГ, из-за чего не могут подавать свои предложения по урегулированию ситуации в регионе.

«Он заявил, что они не являются членами ТКГ, из чего следует, что на минских переговорах нельзя рассматривать поданные ими предложения и, в частности, их план по урегулированию ситуации в Донбассе», — указал Гармаш.

Стоит обратить внимание и на заявление представителя России в ТКГ Бориса Грызлова, который объяснил, почему план урегулирования должен быть подан ЛДНР, а не Москвой. Он обратил внимание, что если бы такой документ и появился, то это было бы вмешательством РФ во внутренние дела Украины. Однако Россия не готова идти на такие шаги, а поэтому предложения должны быть поданы представителями республик Донбасса.

Однако слова Грызлова так и не были услышаны украинской стороной, а Киев в очередной раз сорвал переговорный процесс по Донбассу в рамках ТКГ.

Ранее бывший украинский депутат Елена Бондаренко высказалась о работе Кравчука на посту главы украинской делегации в ТКГ. Она раскритиковала представителя Киева, заметив, что он «уничтожает государство, которое когда-то родилось при нем».