В Сирии прошла гуманитарная акция «В Дамаск с любовью из России»

Дамаск, 26 ноября. Сотрудники Российско-сирийского делового совета при содействии членов Ассоциации развития дружественных отношений раздали гуманитарную помощь жителям провинции Дамаск. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

