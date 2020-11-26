В Сирии прошла гуманитарная акция «В Дамаск с любовью из России»

Дамаск, 26 ноября. Сотрудники Российско-сирийского делового совета при содействии членов Ассоциации развития дружественных отношений раздали гуманитарную помощь жителям провинции Дамаск. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Russian-Syrian Business Council provides aid to families affected by terrorism in Damascus https://t.co/5t2BQxWvCI — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) November 26, 2020

Мероприятие прошло под названием «В Дамаск с любовью из России». Продуктовые наборы получили около тысячи сирийских семей, пострадавших от деятельности террористов за годы конфликта.

Глава Российско-сирийского делового совета Луай Юсеф отметил, что жителям провинции Дамаск было роздано более 55 тонн продуктов первой необходимости.

«В ближайшее время подобные гуманитарные акции пройдут также в провинции Хама, Хомс, Тарутс, Латакия и Алеппо», — сообщил он.

Сотрудник управления здравоохранения в Дамаске Басил Майхуб рассказал, что помощь от России играет огромную роль в налаживании мирной жизни на освобожденных от боевиков территориях.

В середине ноября офицеры российской военной полиции и сотрудники Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили гуманитарную помощь в лагерь проживания перемещенных лиц Аль-Харджила, расположенный в пригороде Дамаска. В рамках акции сирийцам раздали 76 тонн продовольственных товаров.