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Шафик Даюб назначен новым послом Сирии в Иране

Шафик Даюб назначен новым послом Сирии в Иране

Дамаск, 26 ноября. Президент Сирии Башар Асад провел встречу с новым послом САР в Иране Шафиком Даюбом. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

В ходе мероприятия дипломат принес присягу, официально вступив в должность. Сирийский лидер пожелал Даюбу успехов в его миссии, отметив важность укрепления взаимоотношений с Тегераном.

Как сообщил Башар Асад, Иран является одним из важнейших союзников Сирии, поэтому на нового посла возлагается большая ответственность в поддержании и улучшении межгосударственных отношений.

Помимо президента на встрече присутствовал новый глава Министерства иностранных дел САР Фейсал Микдад, который 26 ноября также официально вступил в свою должность.

Шафик Даюб сменил на должности сирийского посла в Иране Аднана Махмуда, работа которого существенным образом повлияла на развитие межгосударственных отношений. Была запущена работа совместных промышленных компаний, а также сформирована комиссия по борьбе с односторонними санкциями стран Запада.

 

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