Шафик Даюб назначен новым послом Сирии в Иране

Дамаск, 26 ноября. Президент Сирии Башар Асад провел встречу с новым послом САР в Иране Шафиком Даюбом. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Syria’s new ambassador to Iran Sworn in Before President Al-Assad https://t.co/6hyF2B9dBW — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) November 26, 2020

В ходе мероприятия дипломат принес присягу, официально вступив в должность. Сирийский лидер пожелал Даюбу успехов в его миссии, отметив важность укрепления взаимоотношений с Тегераном.

Как сообщил Башар Асад, Иран является одним из важнейших союзников Сирии, поэтому на нового посла возлагается большая ответственность в поддержании и улучшении межгосударственных отношений.

Помимо президента на встрече присутствовал новый глава Министерства иностранных дел САР Фейсал Микдад, который 26 ноября также официально вступил в свою должность.

Шафик Даюб сменил на должности сирийского посла в Иране Аднана Махмуда, работа которого существенным образом повлияла на развитие межгосударственных отношений. Была запущена работа совместных промышленных компаний, а также сформирована комиссия по борьбе с односторонними санкциями стран Запада.