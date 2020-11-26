Европарламент готов ввести санкции против Турции

Брюссель, 26 ноября. Абсолютное большинство членов Европейского парламента проголосовало за введение санкций против Анкары.

Телеканал Al-Arabiya сообщил, что представители ведомства осудили агрессивную политику Турции в Восточном Средиземноморье. Резолюция, включающая ограничительные меры, является ответной реакцией на захватнические действия турецких властей в акватории Кипра и Греции.

Европа раскритиковала Турцию за вмешательство в дела иностранных государств

Корреспондент издания отметил, что позиция Европарламента связана с возрастающей напряженностью в отношениях Турции с другими государствами. К примеру, в ЕС раскритиковали инициативу премьер-министра самопровозглашённой Турецкой республики Северного Кипра Эрсина Татара и президента Реджепа Тайипа Эрдогана открыть город-призрак Вароша.

Последний с 1974 года закрыт для посещения. Произошло это после оккупации части Кипра турецкими войсками. Ранее город называли «кипрским Монако», поскольку он являлся одним из самых дорогих и престижных курортных центров средиземноморья. Однако после раздела острова, его заблокировали и превратили в «зону отчуждения».

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН от 1984 года, заселить Варошу имеют право только первоначальные жители. В то же время, Эрдоган и Татар предлагают открыть город и береговую зону для всех желающих, вопреки запрету международной организации. Причины соответствующего решения можно узнать, прочитав материал Федерального агентства новостей под названием «Кто хочет поднять миллиарды на оккупированном Турцией «кипрском Монако».

Тем не менее Евросоюз считает, что действия Анкары «подрывают доверие и угрожают перспективам решения кипрской проблемы». Турция не прекращает провокации, об этом свидетельствует последнее обвинение местных властей в адрес Греции, якобы та нарушила «демилитаризованный статус» шести островов.

Контрабанда и нарушение резолюций Совбеза ООН в отношении Ливии

При этом Анкара не соблюдает оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН в отношении Ливии, за исполнением которого наблюдает миссия IRINI. Напомним, что Турция не позволила немецким штурмовикам, участвующим в Средиземноморской операции ВМС Европейского союза, осмотреть собственное судно.

Это не первый инцидент, когда страна становится фигурантом конфликта. К примеру, в июне текущего года корабль Анкары также заподозрили в перевозке оружия и танков на территорию Ливии. Однако экипаж заявил, что судно доставляет медикаменты. Париж, в рамках участия в операции Sea Guardian, попытался задержать судно для осмотра, но правительство Турции проявило агрессию и не позволило проверить корабль.

Ситуация породила множество споров, спровоцировав выход Франции из состава миссии НАТО. Впоследствии глава МИД европейской страны Жан-Ив Ле Дриан инициировал заседание глав ЕС по вопросу введения против Турции нового пакета санкций. Он осудил деятельность Эрдогана в Ливии.

В то же время, Анкара продолжает перебрасывать военную технику и иностранных наемников на территории, подконтрольные Правительству национального согласия. Помимо прочего в североафриканском государстве работает турецкая ЧВК SADAT, которую обвиняют в сотрудничестве с террористическими организациями.

Детали противозаконной деятельности компании можно узнать из расследования автора Telegram-канала «Стамбульский волк» под названием «ЧВК SADAT: что известно о частной армии Эрдогана». Колумнист раскрыл связь наемников с первыми лицами турецкого правительства, а также рассказал об их роли в попытке государственного переворота на территории Сирийской Арабской Республики в 2016 году.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо раскритиковал Турцию за вмешательство в политику Ливии.