Радиация Чернобыля выходит за пределы зоны отчуждения

На территории Чернобыля зафиксированы непривычно большие скачки радиационного загрязнения большой частоты. Как сообщает издание Klymenko Time, это прослеживается и за пределами зоны отчуждения.

Резкое увеличение радиационного фона было зафиксировано рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива «ХОЯТ-2». Еще на прошлой неделе в некоторых местах он вырос с показателя 210 нЗв/час до 124 000 нЗв/час. Данные перепады загрязнения очень опасны — эксперты отмечают, что в данном районе относительной нормой считается фон в размере 70–100 нЗв/час.

Данное превышение уровня радиации началось 17 ноября. Несмотря на это украинское агентство по управлению зоной отчуждения заявляло, что ситуация находится под контролем, а уровень излучения не выходит за пределы допустимых значений. Представители ведомства сообщили активистам о проходящей в районе проверке датчиков.

Украинское руководство тем временем не проявляет беспокойства по этому вопросу и, напротив, рассматривает зону отчуждения как потенциально туристический объект. Так в первых числах ноября 2020 года Министр культуры и информационной политики Украины (МКИП) Александр Ткаченко на личной странице в социальной сети Facebook выступил с инициативой внести ряд чернобыльских объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По его словам, это предложение должно войти в план развития территории техногенной катастрофы для последующего привлечения туда туристов. Для этого планируется создать там необходимую инфраструктуру и разработать экскурсионные маршруты.

Федеральное агентство новостей ранее публиковало мнение бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника. Политик критически отзывался о предложении министра и предостерег путешественников от визита в заведомо опасный район.