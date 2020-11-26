Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Радиация Чернобыля выходит за пределы зоны отчуждения

Радиация Чернобыля выходит за пределы зоны отчуждения

На территории Чернобыля зафиксированы непривычно большие скачки радиационного загрязнения большой частоты. Как сообщает издание Klymenko Time, это прослеживается и за пределами зоны отчуждения.

Резкое увеличение радиационного фона было зафиксировано рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива «ХОЯТ-2». Еще на прошлой неделе в некоторых местах он вырос с показателя 210 нЗв/час до 124 000 нЗв/час. Данные перепады загрязнения очень опасны — эксперты отмечают, что в данном районе относительной нормой считается фон в размере 70–100 нЗв/час.

Данное превышение уровня радиации началось 17 ноября. Несмотря на это украинское агентство по управлению зоной отчуждения заявляло, что ситуация находится под контролем, а уровень излучения не выходит за пределы допустимых значений. Представители ведомства сообщили активистам о проходящей в районе проверке датчиков.

Украинское руководство тем временем не проявляет беспокойства по этому вопросу и, напротив, рассматривает зону отчуждения как потенциально туристический объект. Так в первых числах ноября 2020 года Министр культуры и информационной политики Украины (МКИП) Александр Ткаченко на личной странице в социальной сети Facebook выступил с инициативой внести ряд чернобыльских объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По его словам, это предложение должно войти в план развития территории техногенной катастрофы для последующего привлечения туда туристов. Для этого планируется создать там необходимую инфраструктуру и разработать экскурсионные маршруты.

Федеральное агентство новостей ранее публиковало мнение бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника. Политик критически отзывался о предложении министра и предостерег путешественников от визита в заведомо опасный район.

Новости партнеров