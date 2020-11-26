Ветеран РВСН объяснил уникальность ракеты «Циркон»

Минобороны России показало кадры успешных испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря. Ветеран ракетных войск стратегического назначения, член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин в комментарии ФАН назвал «Циркон» гарантом безопасности России.

Пуск «Циркона» производился с головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Гиперзвуковая ракета поразила морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полета ракеты составила более восьми Махов.

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил очередную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой #Циркон из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря. https://t.co/qqd1jkHoND pic.twitter.com/QAGIPgpzpf — Минобороны России (@mod_russia) November 26, 2020

Ветеран РВСН Юрий Чмутин отметил, что «Циркон» — очень перспективный вид вооружения. Ни одна страна в мире не может что-то противопоставить российской гиперзвуковой ракете.

«Потенциальный противник может противопоставить только системы противоракетной обороны, но для этого надо понимать принципы и физику этого оружия. «Циркон» — это очень сложная система, которая не только меняет траекторию, но и имеет гиперзвук и обладает сложной оболочкой. Она еще только поступает на вооружение, но тем не менее это реальный гарант нашей безопасности», — считает эксперт.

Российским инженерам и конструкторам удалось совершить прорыв и обеспечить безопасность России на долгие годы вперед. Чмутин подчеркнул, что «Циркон» — это не наступательное средство вооружения, он направлен на предостережение любого агрессора.

«Я горд, как ракетчик, ветеран, за то, что мы их создали. Спасибо нашим конструкторам и инженерам! Без этого Россия сегодня была бы бессильна», — заключил он.

Впервые о планах России создать комплекс «Циркон» с гиперзвуковой ракетой стало известно в 2011 году. Первые летные испытания ракеты прошли в 2015 году. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года заявил, что ракета «Циркон» способна развивать скорость около девяти Махов и может поражать цели на расстоянии более 1 тысячи километров.

Достижения российских разработчиков отмечают и американские эксперты. Как сообщалось ранее, в США восхитились вооруженным до зубов фрегатом РФ «Маршал Шапошников».