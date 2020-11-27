Психолог объяснила потребность некоторых женщин в шоппинге

Психолог Надежда Римская рассказала ФАН, почему женщины покупают много одежды. В эфире медиацентра «Патриот» на тему «Черная пятница». Как экономить на покупках?» специалист отметила, что причина шопоголизма нередко кроется в нехватке внимания.

«Мои клиенты жалуются на то, что, когда хочется закутать себя в дорогую шубу и пуховик, возникает ощущение, что, если я это куплю, мне станет легче и лучше, я почувствую себя согретым и любимым. То есть в основе таких компульсивных покупок стоит элементарная нехватка любви, одиночество, невозможность почувствовать себя реализованным и счастливым. И существует иллюзия, что, покупая какую-то вещь, мы почувствуем это счастье», — рассказала Надежда Римская.

По ее словам, чтобы почувствовать себя любимым и счастливым, необязательно влезать в долги или идти на другие крайние меры ради приобретения желаемой вещи. Проще найти внимание и поддержку со стороны близких людей.

«Если ваша жена хочет пойти купить пятое пальто на зиму, обнимите ее. Пусть она почувствует тепло от ваших объятий, а не от пальто. Как правило, за такими действиями стоит желание почувствовать теплоту близких людей», — пояснила психолог.

Надежда Римская заявила, что волшебного лекарства от страсти к покупкам нет.

«Человек должен искать счастье внутри себя, а не в приобретаемых товарах», — пояснила она.

Но если человек уже не в состоянии сам себя ограничивать и остановиться перед навязчивым желанием покупать, эксперт рекомендует обратиться за помощью к профессиональному психологу и иным специалистам.