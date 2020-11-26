Виктор Гусев рассказал, каким неоднозначным был Диего Марадона

В беседе с ФАН российский телеведущий Виктор Гусев прокомментировал известие о смерти Диего Марадоны, отметив, что это большая потеря для мирового спорта. В то же время он сказал, что спортсмен был неоднозначной фигурой.

В этой связи телеведущий вспомнил, как Марадона в 1986 году в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Англией за четыре минуты стал и антигероем мирового футбола, и в тоже время героем. Сначала забил мяч рукой, которую потом назвали «рукой бога». Тогда судья ничего не заметил и засчитал гол — возможно, самый скандальный в истории этого спорта. А спустя четыре минуты забил невероятный по своей красоте мяч, который вывел Аргентину в следующий этап и повел дальше к победе в чемпионате мира.

Вспомнил телеведущий и о том, как в 1994 году комментировал матч чемпионата мира, где Аргентина выиграла две встречи, а потом Марадону поймали на допинге. На этом закончился и путь аргентинцев, и его путь. В футбол он вернулся только в качестве тренера.

Собеседник рассказал и о своей личной встрече с легендой футбола. По его словам, она была очень странной. Тогда Виктор Гусев был ведущим благотворительной акции, которая проводилась в Москве на крыше ЦУМа. Организаторы установили там ворота, постелили искусственный газон. Марадона должен был бить по мячу, попадая в определенные части ворот. За каждое попадание предполагалась солидная сумма денег, которую Диего планировал переводить... в фонд больных детей. Однако спортсмен приехал не в очень хорошей форме — сначала не попадал в цель, волновался, потел, смотрел извиняющимся взглядом на ведущего, как на человека, которого подводит. Но потом собрался, стал бить точнее, заработал очень много денег и отдал их на благотворительность.

«Он был именно такой. Скандальный и нечестный, когда забил мяч рукой, и благородный, когда отдавал деньги детям. Он был героем, когда привел Аргентину к мировому чемпионству в 1986 году, и совсем не героем, когда его дисквалификация в 1994 году привела к провалу команды. Но самое главное, он был великим футболистом и по сути своей он был хорошим человеком. Это большая потеря», — подытожил Виктор Гусев.

В завершение беседы он добавил, что понимает Аргентину, которая объявила трехдневный траур в связи со смертью Диего Марадоны.