Манукян объяснил, зачем «Би-би-си» внесла Тихановскую в женский топ-100

Скрывающаяся в Литве экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попала в список «Би-би-си» 100 самых влиятельных женщин мира за 2020 год. Пристальное внимание британской телерадиовещательной компании именно к этой фигуре вызвало критическую реакцию эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадима Манукяна. Ранее Манукян со ссылкой на свои источники приводил свидетельства, что Тихановская, координирующая из-за границы протестную активность в Белоруссии, получает указания непосредственно от своих западных кураторов.

«Каково «Би-би-си», таков и их список, — критически отметил Манукян в комментарии ФАН. — Лепят из Светланы Тихановской какую-то значимую фигуру. У Запада стройный план. С [самозваным главой Венесуэлы Хуаном] Гуайдо пробовали — набили шишки, но останавливаться не хотят. Думаю, с Тихановской их тоже ждет большая неудача. Может, в Белоруссии и хотят каких-то перемен, но не под знаменами тех, кто окопался в Литве и оттуда, грозя царственным перстом, дает глупые, а чаще преступные указания. Думаю, Тихановская спит и видит, как будет руководить Белоруссией, но не сомневаюсь, что все эти планы лопнут».

В четверг Светлана Тихановская заявила в своем Telegram-канале, что белорусская оппозиция в случае прихода к власти намерена пересмотреть условия последних договоренностей Минска с Москвой.

Ранее ФАН опубликовал мнение депутата Госдумы Оксаны Пушкиной по поводу включения ее в список 100 самых влиятельных женщин по версии «Би-би-си».