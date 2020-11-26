Си Цзиньпин распорядился подготовить армию Китая к войне

Агрессивная риторика со стороны политиков западных стран заставляет Пекин идти на решительные меры и готовиться к настоящей войне. Глава КНР Си Цзиньпин лично принял участие в совещании Центрального военного совета Коммунистической партии Китая по военной подготовке.

В рамках официального мероприятия национальный лидер обратился к военным и призвал их изменить методологию подготовки войск. По его мнению, соответствующие учения необходимо проводить в условиях, близких к реальным боевым действиям. Об этом сообщает издание «Синьхуа».

«Вся армия должна претворять в жизнь идеи партии об укреплении армии в новую эпоху, реализовывать военно-стратегическую политику в новую эпоху. Она должна проводить подготовку в условиях, приближенных к реальным боевым действиям», — заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР отметил, что всесторонняя подготовка армии должна повысить боевую готовность государства, чтобы страна была готова одержать победу в любом столкновении.

Также Си Цзиньпин указал на то, что в настоящее время условия обеспечения безопасности государства меняются. Он поставил задачу провести комплексную реформу вооруженных сил, чтобы они были готовы к ведению войны в современных реалиях.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей сообщалось об изменениях в обучении морских пехотинцев армии США. Новое командование скорректировало курс подготовки элитного подразделения, придав ему строго антикитайскую направленность.