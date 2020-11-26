Центральная библиотека Великобритании пересмотрела отношение к творчеству писателей Джорджа Оруэлла, лорда Джорджа Байрона, Оскара Уайльда и Теда Хьюза и внесла классиков английской литературы в «позорные списки». Как объяснили в библиотеке, имена писателей, вероятно, могут быть связаны с рабством и угнетением черных.

Джордж Оруэлл — гордость британцев и английской литературы. Его повесть «Скотный двор» и антиутопия «1984» стали одними из самых читаемых произведений в мире. Оруэлл критиковал тоталитаризм и империализм, поддерживал демократический социализм и рассказывал о жизни британских рабочих.

Однако теперь Оруэлл попал в опалу и пополнил ряды «позорного» наследия Британии. Дело в том, что его прапрадед владел рабами на островах в Карибском море. В библиотеке объяснили, что своим богатством Оруэлл обязан прадеду, а эти средства были заработаны за счет использования рабов. Тот факт, что к моменту рождения Джорджа Оруэлла богатства его прадеда были исчерпаны, специалисты не учли.

В Центральной библиотеке отметили, что на волне движения Black Lives Matter решили стать «антирасистской организацией» и пересмотреть свою коллекцию.

Поэт, британский романтик Джордж Байрон также оказался в списке «постыдных писателей». Все из-за того, что его прапрадед и родственник со стороны жены были рабовладельцами.

Писатель и поэт Оскар Уайльд также попал в «позорный список». В библиотеке считают, что его дядя был связан с рабовладельцами, однако доказательств тому не нашли. Тем не менее Уайльда тоже причислили к «постыдному» наследию Британии.

В библиотеке хотели внести в этот список и поэта Теда Хьюза, родившегося в 1930 году. Дело в том, что его предок Николас Ферра, родившийся в 1592 году, участвовал в заселении первых британских колоний в Северной Америке за сотни лет до его рождения.

Биограф поэта Джонатан Бейт выступил с резкой критикой в адрес экспертов библиотеки.

«С какой стати вы судите о качестве работы художника по далеким предкам?» — возмутился он.

Позже библиотека пересмотрела роль предка в жизни Хьюза и решила, что четыре века — слишком большая разница. Библиотека принесла извинения вдове Хьюза за упоминание его имени в «позорных списках».

Стремление угодить трендам и встать на волну BLM вызывает все больше недоумения. Учитывая 300 лет империализма в истории Великобритании, Лондону следует пересмотреть все свои достижения в политике, экономике и торговле. Будучи крупнейшей метрополией, Британия построила свое богатство на рабовладении.