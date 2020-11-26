Новый глава МИД Сирии Фейсал Микдад официально вступил в должность

Дамаск, 26 ноября. Президент Сирии Башар Асад принял присягу нового главы Министерства иностранных дел САР Фейсала Микдада, назначенного на эту должность 23 ноября 2020 года. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Во время проведения торжественной церемонии Башар Асад обратил внимание на необходимость продолжения текущего дипломатического курса. Важно противостоять агрессивным действиям стран Запада, в то же время улучшая отношения с союзниками.

Кроме этого, президент Сирии отметил, что перед новым главой министерства иностранных дел стоит задача по взаимодействию с сирийскими общинами за рубежом, а также скорейшем возвращении беженцев на родину.

Фейсал Микдад сменил на посту главы МИД Сирии Валида Муаллема, скончавшегося 16 ноября 2020 года. Новый министр иностранных дел имеет богатую дипломатическую карьеру. В 1994 он был назначен членом постоянной делегации Сирии при Организации Объединенных Наций (ООН). А в 2003 году стал заместителем постпреда Сирии при ООН.