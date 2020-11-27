Чтобы спастись от невзгод, Алексей Глызин советует всем идти в баню

Исполнитель Алексей Глызин в эксклюзивном интервью ФАН признался, что у него нет решения глобальных проблем, однако певец нашел стопроцентный рецепт, который помогает сохранить позитивный настрой здесь и сейчас. В начале пандемии он призывал покупать водку вместо гречки, но похоже, что за несколько месяцев изменил свое мнение. Теперь у певца новый секрет хорошего настроения — регулярные походы в баню.

«Пользуюсь баней два раза в неделю. Иногда хожу один, иногда беру с собой друзей. Вот поэтому я всегда свеж и чист!» — заявил Глызин.

В преддверии Нового года Алексей признался, что верит в праздничное чудо больше, чем в усилия мировых лидеров. Ведь для него этот праздник особенно важен. В эти дни он всегда ждет перемен к лучшему.

«31 декабря традиционно, как все нормальные люди, я готовлюсь к празднику, и 31-ое у нас никто не отберет! Несмотря на все вот эти жизненные коллизии, 21-ый год все равно наступит, никто ничего не сможет изменить. То, что постоянно в нашей жизни — это наступление Нового года. Наверное, самый ожидаемый и замечательный праздник, от которого всегда ждут чего-то такого хорошего», — заключил Глызин.

Напомним, ранее Алексей Глызин опроверг слухи и о своей болезни, и даже о смерти. Певец также отмечал, что не хочет проводить эксперименты со своим творчеством. Он продолжает радовать публику любимыми хитами. Глызин заверил, что во время пандемии у него не было панических настроений, в отличие от некоторых звезд. В беседе с журналистами он подчеркивал, что сейчас нужно «разгрузить мозги и набраться здоровья».