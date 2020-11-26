Взлет котировок помог России диктовать свои правила глобальному рынку

Нынешнюю ситуацию на мировых рынках можно назвать уникальной. В ходе обострения карабахского конфликта и после заключенного при посредничестве России армяно-азербайджанского перемирия золото снизилось до отметки 1800 долларов за тройскую унцию, а нефть легла на восходящий курс и сегодня торгуется на уровне почти 48,5 доллара за баррель марки Brent (российские сорта — с премией, то есть чуть дороже).

Тем самым за унцию «царского металла» можно купить уже не свыше 50, а всего лишь около 37 баррелей черного золота, что гораздо ближе к традиционному соотношению «бочка нефти за грамм золота» (напомним, в тройской унции — 31,1 грамма).

Можно было бы сказать, что ситуация нормализовалась, но есть проблемы. Эти проблемы сводятся к тому, что:

купить и получить реальное золото по указанной выше цене — задача непростая, физический металл в дефиците;

«коронавирусная» эмиссия доллара Федеральной резервной системы США, через который, как правило, осуществляются транзакции на мировых товарных рынках, в том числе по паре нефть/золото, уже напоминает снежную лавину.

Пока эту лавину удается в основном направлять на фондовые рынки: 24 ноября индекс Dow Jones 30 побил исторический рекорд, преодолев планку в 30 тысяч пунктов. Но, кажется, все уже понимают, что это «последние танцы на вулкане». Отсюда — новый взлет рынка криптовалют (в частности, биткоин поднимался выше 18 тысяч долларов), в которых самые «горячие» инвесторы видят актуальное убежище от долларовых и прочих валютных рисков.

Даже управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева в своем заявлении от 24 ноября фактически признала, что возможности мировой системы центробанков удерживать мир в промежутке между глобальным банкротством и глобальной гиперинфляцией полностью исчерпаны, а лекарства становятся опаснее болезни. Решающее значение в этой катастрофе, как следует из слов обеспокоенной главы МВФ, теперь будут иметь действия национальных правительств, то есть спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Как известно, когда велосипед останавливается — он падает. Сейчас весь мир является, по сути, зрителем последних минут: ноги еще бешено крутят педали, руки крепко держат руль, но цепь уже порвалась — рапидной записи такого падения «империи доллара». И «придавит» оно мир отнюдь не виртуально. Мир ждут технологии «дополненной реальности» в обратном исполнении, переходящие из вымысла в жизнь, не раз бывшие темой и литературных, и кинематографических ужастиков...

Если от этих общих соображений перебросить мостик к делам сугубо российским, то рост цен на нефть выше заложенной в бюджет 2020 года «цены отсечения» (42,4 доллара за баррель), конечно, увеличит экспортные доходы нашей страны, снизит бюджетный дефицит и смягчит ограничения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+. Но это лишь небольшой штрих к общей картине.

Необходимо добавить к столь позитивным для России сигналам еще и ее ключевую роль в поддержании стабильности мирового рынка золота. А с учетом гигантских резервов (находящихся в распоряжении не только правительства и ЦБ, но также крупнейших российских естественных монополий, включая их зарубежные активы), доминирующей позиции РФ в военной сфере и длящейся американо-китайской схватки за глобальное лидерство и нынешняя ситуация, и особенно перспективы ее дальнейшего развития выглядят для нас едва ли не идеальными. Если, конечно, удастся избежать системных конфликтов между разными группировками российской элиты, а их-то, похоже, вполне удалось «разрулить».

«Принцип Владимира Путина», который можно сформулировать как «концентрация резервов дает максимум степеней свободы», в политике России в целом выдерживается и последовательно реализуется. И это, конечно, вызывает искреннюю ненависть у наших зарубежных партнеров: открытую и осознанную — у представителей «коллективного Запада», скрытую или неосознанную — у всех остальных, имеющих иные проблемы, которые зачастую без помощи России решить не удается.

Отсюда — массированная медиавойна против российской власти, якобы грабящей страну и народ, погрязшей в коррупции и так далее. Мол, чем всякие «Авангарды» с «Посейдонами» лепить, лучше бы эти деньги пенсионерам раздали. Даже забавно: в «святые» для них и «лихие» для всех остальных наших соотечественников 1990-е годы те же самые нынешние оппозиционеры, тогда приближенные к власти или сами бывшие властью, изо всех утюгов кричали совсем другие слова: «Поскорее бы, мол, вымерли все «совки»-пенсионеры. Социализм с его «уравниловкой» — зло. Все, что нужно стране, будем покупать на Западе за «нефтедоллары», а кто «не вписался в рынок» — тот сам виноват…»

Сейчас можно констатировать, что Россия в глобальный рынок не просто вписалась — она уже понемногу переписывает его правила и диктует новые. Не всем это нравится, но, как гласит восточная пословица, собака лает — караван идет. Как видим — нефти это тоже касается.