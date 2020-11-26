Барак Обама заступился за чернокожего пастора, обвиненного в расизме

Американские политики активизировались в преддверии ключевых выборов за место в сенате от штата Джорджия. Сейчас свою лепту в выборный процесс попытался внести экс-президент Барак Обама, вернувшийся к политическим играм ради продвижения своих коллег из Демократической партии.

В частности, он решил сгладить недавний внутриполитический скандал, развернувшийся из-за разногласий двух кандидатов в сенаторы — пастора баптистской церкви Рафаэля Уорнока, представляющего демократов, и республиканки Келли Лоуфер.

В ходе выборов в начале ноября 2020 года представитель демократов получил 32,69 % голосов избирателей, а республиканка — 26,07 %. Они обошли других конкурентов и теперь должны преодолеть второй тур выборов, который состоится в 2021 году.

Пока еще действующий сенатор обвинила своего оппонента в разжигании межнациональной ненависти и в приверженности идеям другого пастора — проповедника Иеремии Райта.

.@ReverendWarnock fully supports Jeremiah Wright’s “God D*** America” agenda.



And he has for YEARS.



He’s TOO EXTREME for Georgia. He’s too extreme for the U.S. Senate. And we must defeat him on January 5th. https://t.co/q4PFL5EnaF #gapol #gasen — Kelly Loeffler (@KLoeffler) November 21, 2020

Райт в свое время приобрел скандальную известность из-за своих эпатирующих публику заявлений. Так, например, он открыто проклинал Америку, обвинял Вашингтон в создании ВИЧ, выражал радость из-за трагедии 11 сентября и позволял себе антисемитские высказывания. Примечательно, что Барак и Мишель Обама раньше были прихожанами его церкви. Главе государства в тот период пришлось отстраниться от священника, однако Уорнок стал своего рода «связным» между ними и всячески защищал их отношения в прессе.

Как сообщает Fox News, Обама высказался в поддержку пастора в ходе радиопередачи The Breakfast Club, куда пришел для того, чтобы прорекламировать свои мемуары «Земля обетованная». В рамках эфира журналисты спросили политика о его связах с Уорноком, поскольку деятельность пастора была описана в книге экс-президента. Бывший глава государства высоко оценил работу общественного деятеля и охарактеризовал его как «одаренного проповедника».

Рассказывая о деятельности Иеремии Райта, «наставника» кандидата в сенаторы, Обама попытался оправдать его утверждениями о том, что все противоречивые заявления пастора якобы вырваны из контекста и растиражированы прессой.

При этом Обама обратился к типовой риторике движения BLM — он заявил, что опыт чернокожих людей не совпадает с опытом большей части страны. Такой подход, по мнению политика, необходимо использовать в общении с избирателями и законодателями.

Это он сравнил с некой традицией проповедников «черной церкви», которые так доносят свою правду до прихожан, что тем становится стыдно и неловко.