Барак Обама заступился за чернокожего пастора, обвиненного в расизме

Американские политики активизировались в преддверии ключевых выборов за место в сенате от штата Джорджия. Сейчас свою лепту в выборный процесс попытался внести экс-президент Барак Обама, вернувшийся к политическим играм ради продвижения своих коллег из Демократической партии.

В частности, он решил сгладить недавний внутриполитический скандал, развернувшийся из-за разногласий двух кандидатов в сенаторы — пастора баптистской церкви Рафаэля Уорнока, представляющего демократов, и республиканки Келли Лоуфер.

В ходе выборов в начале ноября 2020 года представитель демократов получил 32,69 % голосов избирателей, а республиканка — 26,07 %. Они обошли других конкурентов и теперь должны преодолеть второй тур выборов, который состоится в 2021 году.

Пока еще действующий сенатор обвинила своего оппонента в разжигании межнациональной ненависти и в приверженности идеям другого пастора — проповедника Иеремии Райта.

.@ReverendWarnock fully supports Jeremiah Wright’s “God D*** America” agenda.



And he has for YEARS.



He’s TOO EXTREME for Georgia. He’s too extreme for the U.S. Senate. And we must defeat him on January 5th. https://t.co/q4PFL5EnaF #gapol #gasen