Дмитриева: Заморозка накопительной части пенсии очень поможет пенсионерам  

Санкт-Петербург, 26 ноября. Экономист, руководитель фракции «Партия роста» Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева объяснила структуру заморозки накопительной пенсии и рассказала о положительной стороне законопроекта.

На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» обсудили продление заморозки накопительной части пенсии. Напомним, 26 ноября депутаты Госдумы приняли законопроект, продлевающий ее до конца 2023 года.

«Продление заморозки пенсионных накоплений означает одно — граждане 1967 года рождения, на которых распространялся накопительный элемент, будут отчислять в Пенсионный фонд 5% из 22% на страховую часть пенсии, а не на накопительную. То есть эти отчисления будут учтены Пенсионным фондом, а не заморожены», — заявила Оксана Дмитриева.

По словам руководителя фракции «Партия роста», для граждан такой подход выгоднее.



«Деньги, которые ранее отчислялись на накопительную часть пенсии, либо вообще терялись и их невозможно было найти, либо полностью обесценивались. Страховая часть пенсионной системы функционирует на основе договора поколений: ныне работающему поколению, когда оно выйдет на пенсию, будут платить пенсию будущих поколений. Таким образом, эти деньги идут на текущие пенсионные выплаты», — объяснила политик.



Оксана Дмитриева отметила, что нужно решать вопрос с пропажей отчислений на накопительную часть пенсии.