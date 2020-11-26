Дмитриева: Заморозка накопительной части пенсии очень поможет пенсионерам  

Санкт-Петербург, 26 ноября. Экономист, руководитель фракции «Партия роста» Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева объяснила структуру заморозки накопительной пенсии и рассказала о положительной стороне законопроекта.
На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» обсудили продление заморозки накопительной части пенсии. Напомним, 26 ноября депутаты Госдумы приняли законопроект, продлевающий ее до конца 2023 года.
«Продление заморозки пенсионных накоплений означает одно — граждане 1967 года рождения, на которых распространялся накопительный элемент, будут отчислять в Пенсионный фонд 5% из 22% на страховую часть пенсии, а не на накопительную. То есть эти отчисления будут учтены Пенсионным фондом, а не заморожены», — заявила Оксана Дмитриева.
По словам руководителя фракции «Партия роста», для граждан такой подход выгоднее.
«Деньги, которые ранее отчислялись на накопительную часть пенсии, либо вообще терялись и их невозможно было найти, либо полностью обесценивались. Страховая часть пенсионной системы функционирует на основе договора поколений: ныне работающему поколению, когда оно выйдет на пенсию, будут платить пенсию будущих поколений. Таким образом, эти деньги идут на текущие пенсионные выплаты», — объяснила политик.
Оксана Дмитриева отметила, что нужно решать вопрос с пропажей отчислений на накопительную часть пенсии.
«Сегодня забыли о деньгах, которые были направлены на замороженную часть пенсии. Это вопрос, который нужно решать, потому что россияне с 2014 года перестали отчислять взносы на накопительную часть пенсии, произошла заморозка взносов. В государственном Пенсионном фонде скопилось около двух триллионов рублей. Никто не знает, что сейчас с этими деньгами, никто не задается этим вопросом. Все разговоры по поводу очередной реструктуризации Пенсионного фонда — на мой взгляд, попытка увести общественное мнение от анализа ситуации с анализом эффективного использования фонда в два триллиона рублей, который в течение 12 лет формировался из отчислений граждан», — сообщила руководитель фракции «Партия роста».