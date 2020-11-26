Экстрасенс Абравитова дала советы по подготовке к встрече Нового 2021 года

Экстрасенс, таролог, психолог Марианна Абравитова рассказала читателям ФАН, как подготовиться к встрече Нового 2021 года, чтобы оставить в прошлом весь негатив, который сопровождал нас в 2020-м.

«Совет будет сугубо рациональным, — отметила Марианна в беседе с корреспондентом ФАН. — Чтобы правильно настроиться на встречу Нового 2021 года, надо четко осознавать, каким был уходящий год. Этот год был, можно сказать, трэшовым, это было как извержение вулкана, когда нас буквально засыпало вулканическим пеплом».

Даже те, кого миновала болезнь, вынуждены были адаптироваться к качественно новой жизни в условиях пандемии COVID-19: маски, ограничения, порой отсутствие понимания, как теперь жить. Однако уже в 2021 году это новое знание сослужит человечеству хорошую службу, говорит экстрасенс.

«Да, не все успели адаптироваться к новым условиям, многие еще пребывают в переходном состоянии, — отмечает собеседница ФАН. — Но все-таки большинство жителей Земли уже успели адаптироваться. Так что мы можем быть уверены: чего-то абсолютно нового и неожиданного, касающегося пандемии, нас в 2021 году не ожидает. Мы в какой-то степени уже к ней привыкли и ко многому готовы. Почва под ногами есть: мы поняли, что и так можно жить, работать, даже ходить в театры…»

Поэтому следующий год мы должны постараться принять со знаком плюс, говорит Абравитова.

«Мы даже практически готовы к каким-то потрясениям, если они, не дай бог, будут. Мы сегодня очень мощные в психологическом плане. За этот год мы нарастили такие психологические мускулы, что нас уже ничем не испугаешь. Так что в любом случае следующий год мы воспримем лучше, чем нынешний. В конце концов, на подходе вакцина и вообще виден свет в конце тоннеля. Да и с эзотерической точки зрения, могу уверенно сказать, что следующий год будет легче и проще», — подчеркнула Марианна Абравитова.

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