Комментатор «Матч ТВ» считает, что Марадоне повезло больше, чем Пеле

Уникальность Диего Марадоны заключалась в том, что в командном виде спорта он мог спокойно обыграть соперника в одиночку. Об этом в комментарии ФАН заявил известный спортивный комментатор и телеведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов.

«Самое важное в игре Диего Марадоны — это то, что человек, выступающий в командном виде спорта, был способен в побеждать в одиночку. Он мог совершенно один затащить свою команду на пьедестал и привести ее к трофею. Именно это случилось в 1986 году, когда сборная Аргентины выиграла чемпионат мира», — отметил футбольный эксперт.

Аксенов признался, что, как обычный человек, Марадона его совсем не интересовал. Для комментатора была важна только профессиональная жизнь легендарного футболиста.

«Как человек, Марадона меня совсем не интересует, дело не в том, что он не примечательный, как раз Диего был очень интересным человеком, он яркий персонаж. У меня нет никакого осуждения тех поступков, которые Марадона совершал в своей жизни. Как к футболисту, я отношусь к нему с большим уважением, потому что он не просто гений, бог и так далее. Марадона был таким же ярким явлением в футболе, как Пеле. Просто Пеле играл раньше, когда не было такого информационного бума. В этом смысле Марадоне больше повезло: чемпионат мира с его участием показывали очень активно. У многих людей была возможность увидеть, как Марадона творит на футбольном поле», — объяснил телеведущий.

Также комментатор поделился своим детским воспоминанием, которое у него связано с именем выдающегося футболиста.

«Если говорить о личных впечатлениях, то в памяти сразу всплывает следующее. Когда я был еще достаточно юным, мы играли в футбол в московском дворике, и самого крутого игрока на площадке называли Марадоной в честь легендарного футболиста. Его практически никто не видел — мы были совсем еще детишками, но все знали, что Марадона — это круто. Диего был, конечно, ярчайшим игроком и личностью», — признался Александр Аксенов.

Еще один футбольный комментатор Владимир Стогниенко признался ФАН, что ему больно комментировать печальную новость.

«Один комментарий сегодня записал. Больше не могу. Очень расстроился», — сообщил Стогниенко.

Ранее олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта, волейболист Максим Михайлов в комментарии Федеральному агентству новостей выразил мнение, что аргентинский футболист Диего Марадона останется выдающимся спортсменом на многие столетия. Михайлов отметил, что талант, усердная работа и сила духа позволили Марадоне стать уникальным футболистом.

Диего Марадона скончался в Буэнос-Айресе от внезапной остановки сердца. Легенде футбола было 60 лет. В начале ноября Марадоне провели операцию на мозге. 12 ноября после повторного медицинского обследования футболиста выписали. Утром 25 ноября аргентинец почувствовал себя плохо: он побледнел, у него резко упало давление. Врачи не смогли спасти именитого спортсмена.

На чемпионате мира по футболу в 1986 году, который проходил в Мексике, Диего Марадона сумел привести свою сборную к триумфу. Национальная команда Аргентины в тяжелом и упорном матче обыграла сборную ФРГ со счетом 3:2. За сборную Аргентины именитый футболист выступал с 1977 по 1994 годы. С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером аргентинской команды, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.